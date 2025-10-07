Este martes, Eréndira Reyes y Luz Elena Marcos comentan que el exsubsecretario adjunto de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional de Estados Unidos dijo que una intervención militar a México para combatir a los cárteles del narcotráfico es una opción real para el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.
Intervención militar en México es una opción real
Esto pasaría si Trump considera que es la única forma de resolver el problema con los cárteles. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 07 octubre 2025 06:58 AM
Además, te dan detalles sobre estos temas:
- El mercado 'castiga' propuesta de Grupo México por Banamex
- Revisión del T-MEC reaviva reclamos del autotransporte por libre tránsito y reglas claras
- Reconversión de oficinas, la estrategia pospandemia que no despegó
- Estados Unidos y Japón se llevan el Premio Nobel de Medicina 2025
