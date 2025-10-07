Intervención militar en México es una opción real

Además, te dan detalles sobre estos temas:

- El mercado 'castiga' propuesta de Grupo México por Banamex

- Revisión del T-MEC reaviva reclamos del autotransporte por libre tránsito y reglas claras

- Reconversión de oficinas, la estrategia pospandemia que no despegó

- Estados Unidos y Japón se llevan el Premio Nobel de Medicina 2025

