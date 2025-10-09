Publicidad

Expansión Daily

Se logra acuerdo entre Hamás e Israel

Trump anunció que los rehenes serán liberados e Israel retirará sus tropas a una línea acordada. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 09 octubre 2025 06:16 AM

Este jueves, David Santiago y Patricia Tapia te cuentan todo lo que debes saber sobre el acuerdo preliminar al que llegaron Hamás e Israel en Gaza, que fue anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Además, explican estos temas:

- Violencia religiosa: 53 sacerdotes asesinados desde la 'guerra' contra el narco

- Se deteriora salud mental... y gobierno propone recortes a ese sector en 2026

- Reforma aduanera enciende alertas por sobrerregulación y efecto en inversiones

- México y Chile: los países con más insomnio por culpa del smartphone

