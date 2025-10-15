Este miércoles, Puri Lucena y Patricia Tapia comentan que el Instituto para Protección al Ahorro Bancario dio a conocer que la mayoría de los ahorradores están cubiertos por el Fondo de Protección al Ahorro Bancario y recuperarán todo su dinero, aunque un pequeño porcentaje tenían cuentas con montos superiores a los 3.24 millones de pesos que cubre el seguro.
Ahorradores de CI Banco recibirán más de 4,000 mdp
99.4% de los clientes de la institución financiera están protegidos y recibirán todo su dinero. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 15 octubre 2025 06:03 AM
También hablan sobre otros temas:
- Gobierno de Sheinbaum acelera detención de criminales; pasan de 43 a 95 por día
- Inversión extranjera en Sinaloa se desploma 87% en medio de la narcoguerra
- Hoteles vacíos y vuelos en picada exhiben el declive del turismo en Tulum
- En noviembre habrá propuesta para jornada laboral de 40 horas, anuncia Sheinbaum
