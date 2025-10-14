Legisladores proponen donar sueldo, pero no cumplieron en casos similares

Además, comparten los detalles más importantes de estos temas:

- Huachicol fiscal y caso Tabasco desarman discurso anticorrupción de la 4T

- El boom riesgoso de los data centers para el mercado

- Hamás intercambia rehenes israelíes por prisioneros palestinos; Trump dice que la guerra en Gaza terminó

- Trío gana el Nobel de Economía por sus trabajos sobre crecimiento e innovación

