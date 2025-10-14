Publicidad

Expansión Daily

Legisladores proponen donar sueldo, pero no cumplieron en casos similares

Diputados y senadores dijeron que quieren apoyar a los damnificados por las lluvias. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 14 octubre 2025 06:19 AM

Este martes, Eréndira Reyes y Lidia Arista platican sobre la propuesta de los legisladores de dar una parte de su dieta para ayudar a los afectados por las lluvias, pero ya dieron esta idea después de huracán Otis y cuando ocurrió el sismo de 2017, pero muchos no cumplieron su palabra.

Además, comparten los detalles más importantes de estos temas:

- Huachicol fiscal y caso Tabasco desarman discurso anticorrupción de la 4T

- El boom riesgoso de los data centers para el mercado

- Hamás intercambia rehenes israelíes por prisioneros palestinos; Trump dice que la guerra en Gaza terminó

- Trío gana el Nobel de Economía por sus trabajos sobre crecimiento e innovación

