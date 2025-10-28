Pemex pierde menos, pero crece su deuda con proveedores

También comentan estos temas:

- Sheinbaum apuesta por programas para evitar que jóvenes sean víctimas o victimarios

- México prepara gol en el Mundial con aumento de impuestos y pago por derechos

- Uber gana respaldo legal para operar en aeropuertos

- Tren Ligero se “enchula” rumbo al Mundial; apuesta por incrementar su afluencia

