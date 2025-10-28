Este martes, Mónica Alfaro y Diana Gante platican sobre la situación financiera de Pemex, porque redujo su deuda total y sus pérdidas, pero sigue habiendo un problema con los adeudos a proveedores, pues tuvo un incremento de 20% en los últimos meses.
Pemex pierde menos, pero crece su deuda con proveedores
La petrolera mexicana tiene una situación financiera compleja con pérdidas y adeudos. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 28 octubre 2025 06:59 AM
También comentan estos temas:
- Sheinbaum apuesta por programas para evitar que jóvenes sean víctimas o victimarios
- México prepara gol en el Mundial con aumento de impuestos y pago por derechos
- Uber gana respaldo legal para operar en aeropuertos
- Tren Ligero se “enchula” rumbo al Mundial; apuesta por incrementar su afluencia
