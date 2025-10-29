Estados Unidos revoca 13 rutas de aerolíneas mexicanas

También comentan estos temas:

- El presupuesto para becas aumenta, pero disminuye en educación superior

- Panistas destacados dividen opinión sobre el fin de las alianzas rumbo al 2027

- Cómo México se quedó atrás en la carrera de los coches eléctricos y acelera como mercado de híbridos

- México, el laboratorio tecnológico detrás de la medicina de AstraZeneca

