Estados Unidos revoca 13 rutas de aerolíneas mexicanas

Esta decisión podría afectar la conectividad aérea bilateral. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 29 octubre 2025 06:48 AM

Este miércoles, Puri Lucena y Ari Ortega comentan que el Departamento de Transporte de Estados Unidos revocó 13 rutas actuales o planeadas de aerolíneas mexicanas hacia territorio estadounidense, suspendió los vuelos combinados de pasajeros y carga desde el AIFA y congeló el crecimiento de los servicios combinados de pasajeros y carga desde el AICM.

También comentan estos temas:

- El presupuesto para becas aumenta, pero disminuye en educación superior

- Panistas destacados dividen opinión sobre el fin de las alianzas rumbo al 2027

- Cómo México se quedó atrás en la carrera de los coches eléctricos y acelera como mercado de híbridos

- México, el laboratorio tecnológico detrás de la medicina de AstraZeneca

