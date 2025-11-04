Este martes, Mónica Alfaro y Lidia Arista platican sobre las causas detrás de la crisis de violencia que vive Michoacán, ya que ha causando más de 22,000 homicidios dolosos, entre estos, los de Bernardo Bravo, empresario citrícola, y Carlos Manzo, el presidente municipal de Uruapan, que han provocado manifestaciones de los ciudadanos.
Guerra vs. el narco deja más de 22,000 homicidios en Michoacán
mar 04 noviembre 2025 06:16 AM
Además, comparten los detalles más importantes de estos temas:
- Más de 82 pesos de cada 100 del gasto público 2026 están comprometidos
- Diputados morenistas piden por primera vez ajustes al Presupuesto
- El Mundial de 2026 aumentará 92% sus emisiones de CO2e respecto a Qatar
- Intel busca rrescribir su destino fabricando chips avanzados
- Van por plan nacional de inclusión financiera; busca más ahorro de informales
