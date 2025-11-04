Guerra vs. el narco deja más de 22,000 homicidios en Michoacán

Además, comparten los detalles más importantes de estos temas:

- Más de 82 pesos de cada 100 del gasto público 2026 están comprometidos

- Diputados morenistas piden por primera vez ajustes al Presupuesto

- El Mundial de 2026 aumentará 92% sus emisiones de CO2e respecto a Qatar

- Intel busca rrescribir su destino fabricando chips avanzados

- Van por plan nacional de inclusión financiera; busca más ahorro de informales

