Este viernes, Alberto Verdusco, Luz Elena Marcos y Tlatoani Carrera comentan que Hacienda descartó que los ajustes a impuestos y derechos que se aprobaron para 2026 vayan a causar inflación, a pesar de que economistas advirtieron esto, sumado a los aranceles presionará el alza de precios al consumidor para el siguiente año.
Descartan inflación por ajustes fiscales para 2026
Hacienda espera que la oferta y la demanda compensen el efecto final en precios. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 31 octubre 2025 07:09 AM
Publicidad
También te cuentan todo lo que debes saber de otros temas:
- Un 4% del ahorro en Afores es voluntario; expertos piden confianza e incentivos
- México 'peleará' contra la crisis climática con el presupuesto más bajo en 20 años
- Hacia 2030, el cementerio digital le costará a Facebook 108 mdd
- México se consolida como sede de la NBA y sueña con su propio equipo
Publicidad
Newsletter
Publicidad