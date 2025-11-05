Este miércoles, Puri Lucena y David Santiago te cuentan lo que debes saber sobre la situación en Michoacán, ya que en este territorio operan varios grupos delictivos, como Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos y La Familia Michoacana.
Michoacán es territorio de cárteles terroristas
El estado es el motor exportador de México, pero está amenazado por el crimen organizado. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 05 noviembre 2025 06:29 AM
También comentan otros temas:
- El veto de rutas de EU frena el despegue del AIFA como hub de carga
- Demócratas se llevan tres gubernaturas a un año de que Trump ganó la presidencia de Estados Unidos
- 57% de capitalinos sufren de “pobreza de tiempo”
- Buscan ahorro de hasta 400 millones de pesos en nuevas monedas de 1, 2 y 5 pesos
