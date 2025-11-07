Este viernes, Alberto Verdusco y Patricia Tapia comentan la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que se reasignaron cerca de 18,000 millones de pesos, que fueron para agricultura, educación, ciencia y cultura.
Educación y ciencia ganan al cierre del presupuesto
Los diputados aprobaron el presupuesto para 2026 con ajustes de 18,000 millones de pesos. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 07 noviembre 2025 07:26 AM
También te cuentan sobre otros temas:
- El Mundial abre a México como cancha de inversión para empresas de EU
- Diputados aprueban gasto público con reasignaciones por 18,000 millones de pesos
- Como AMLO, la presidenta Sheinbaum deja en manos de civiles su seguridad
- Javier Aguirre, nominado por la FIFA como Mejor Director Técnico del Año
