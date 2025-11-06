Este jueves, Mónica Alfaro y Fernando Guarneros hablan sobre la situación de los municipios, ya que la mitad no tienen los policías necesarios para garantizar la seguridad de los ciudadanos, no tienen el equipamiento necesario para enfrentar a los criminales y menos recursos, a pesar de estar en un contexto de violencia.
Municipios enfrentan al crimen sin recursos
Las policías locales son el primer contacto con los ciudadanos, pero están en el abandono. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 06 noviembre 2025 07:08 AM
Además, comparten detalles de estos temas:
- Grecia Quiroz rinde protesta como alcaldesa sustituta de Uruapan
- El precio del gas natural avanza hacia los 8 dólares y amenaza la competitividad de CFE
- Los demócratas debaten si ir al centro o a la izquierda a las elecciones de 2026
- Los nuevos rostros del marketing digital no existen, pero sí venden
- México es líder en aprendizaje de inglés con IA
