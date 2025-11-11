Este martes, Mónica Alfaro y Ari Ortega platican sobre la caída en los homicidios, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la estrategia de seguridad está dando resultados, pero expertos en seguridad pública consideran que hay una reclasificación de delitos.
Baja en homicidios podría ser por reclasificación de delitos
Han aumentado los números de desapariciones y otros delitos que atentan contra la vida. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 11 noviembre 2025 06:23 AM
También comparten información sobre otros temas:
- México está listo para recibir a 5.5 millones de visitantes en la Copa Mundial, y la inseguridad no será problema
- Arancel a autos chinos se votará en diciembre; automotrices ya analizan destinos de importación
- Empleo, remesas e inflación amenazan el bolsillo de los mexicanos en 2026
- Gracias a las lluvias, el Sistema Cutzamala garantiza dos años de abastecimiento al Valle de México
