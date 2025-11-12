Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Expansión Daily

Reforma electoral llevaría a intervención de Sheinbaum

Los expertos advierten que la imagen de Sheinbaum impulsará candidaturas. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 12 noviembre 2025 07:00 AM

Este miércoles, Puri Lucena e Ivet Rodríguez te cuentan que expertos electorales consideraron que la reforma constitucional para juntar las elecciones políticas y judiciales con la revocación de mandato puede provocar intervención gubernamental y vulnerar la integridad electoral.

Publicidad

Además, comentan estos temas:

- Los estados lidian con recursos estancados para seguridad desde 2010

- Mismo auto, diferente marca: las alianzas automotrices difuminan fronteras entre marcas occidentales y chinas

- Telcel, AT&T y OMV enfrentarán reto de registrar líneas de turistas en el mundial

- El valor del aburrimiento en tiempos de hiperproductividad

Publicidad

Tags

Podcast Reforma electoral

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad