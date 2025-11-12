Este miércoles, Puri Lucena e Ivet Rodríguez te cuentan que expertos electorales consideraron que la reforma constitucional para juntar las elecciones políticas y judiciales con la revocación de mandato puede provocar intervención gubernamental y vulnerar la integridad electoral.
Reforma electoral llevaría a intervención de Sheinbaum
Los expertos advierten que la imagen de Sheinbaum impulsará candidaturas. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 12 noviembre 2025 07:00 AM
Además, comentan estos temas:
- Los estados lidian con recursos estancados para seguridad desde 2010
- Mismo auto, diferente marca: las alianzas automotrices difuminan fronteras entre marcas occidentales y chinas
- Telcel, AT&T y OMV enfrentarán reto de registrar líneas de turistas en el mundial
- El valor del aburrimiento en tiempos de hiperproductividad
