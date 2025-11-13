Este jueves, Alberto Verdusco y Diana Zavala comentan la inversión de 1,000 millones de dólares para la construcción de un centro de datos verde en Nuevo León y la iniciativa del gobierno federal para impulsar la industria de Inteligencia Artificial en el país.
Nuevo León atrae millonaria inversión para data center
El centro de datos estará enfocado en iniciativas de IA, cómputo de alto rendimiento y análisis de datos. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 13 noviembre 2025 06:17 AM
También te cuentan sobre otros temas:
- Ciudades mundialistas ganan atractivo en plataformas; hay riesgo por alza de precios
- La nueva Corte tendrá su primera 'prueba de fuego' con litigios de Salinas Pliego
- El campo de Estados Unidos se atrinchera para salvar el T-MEC
- Lecciones de Ámsterdam y París sobre cómo cambiar los autos por bicis en la CDMX
