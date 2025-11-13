Publicidad

Nuevo León atrae millonaria inversión para data center

El centro de datos estará enfocado en iniciativas de IA, cómputo de alto rendimiento y análisis de datos. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 13 noviembre 2025 06:17 AM

Este jueves, Alberto Verdusco y Diana Zavala comentan la inversión de 1,000 millones de dólares para la construcción de un centro de datos verde en Nuevo León y la iniciativa del gobierno federal para impulsar la industria de Inteligencia Artificial en el país.

También te cuentan sobre otros temas:

- Ciudades mundialistas ganan atractivo en plataformas; hay riesgo por alza de precios

- La nueva Corte tendrá su primera 'prueba de fuego' con litigios de Salinas Pliego

- El campo de Estados Unidos se atrinchera para salvar el T-MEC

- Lecciones de Ámsterdam y París sobre cómo cambiar los autos por bicis en la CDMX

