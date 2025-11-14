Drama histórico: ¿La viste o lo leíste? Historias visuales que salieron de la página

En esta ocasión presentamos un nuevo listado dedicado a los dramas históricos que la comunidad del Expansión Daily destacó en nuestros comentarios. Historias marcadas por guerras, pasiones prohibidas, transformaciones sociales y personajes que enfrentan su tiempo con valentía. ¿Lo mejor? Sus adaptaciones —desde películas multipremiadas hasta series que se volvieron favoritas del público— están disponibles en plataformas como Netflix, Prime Video, Disney+ y más. ¿Qué época te toca revisitar primero?

Drama histórico

1. El niño con el pijama de rayas, John Boyne: La selección de Hivy Domínguez nos ubica en plena Segunda Guerra Mundial, donde Bruno, hijo de un comandante nazi, forma una amistad prohibida con Shmuel, un niño judío prisionero en un campo de concentración. La historia explora la inocencia frente a la crueldad del conflicto, revelando cómo los niños son arrastrados por decisiones que no comprenden. Si tienes ganas de llorar un rato, puedes adquirir su adaptación de 2008 en Prime Video o en Apple TV.

2. Historias Cruzadas, Katheryn Stockett: Esta sugerencia de Any Riba, cuya película de 2011 le otorgó el Oscar a Octavia Spencer, aborda las tensiones raciales en Mississippi durante los años 60. Narra cómo un grupo de mujeres negras que trabajan como empleadas domésticas unen fuerzas con una joven escritora blanca para denunciar la discriminación y el abuso que enfrentan, retratando un momento clave del movimiento por los derechos civiles. Y ahora la puedes encontrar en Disney+.

3. Ana Karenina, León Tolstoy: La trágica historia de Ana, atrapada entre amor y sociedad en la Rusia imperial, fue incluida en esta lista gracias a Darren. La novela profundiza en su romance prohibido con el conde Vronsky, mientras analiza las normas sociales, la presión moral y las contradicciones de la aristocracia rusa del siglo XIX. Tuvo en 2012 una versión cinematográfica dirigida por Joe Wright, con Keira Knightley como protagonista, ya disponible en Prime Video.

4. Anne la de tejados verdes, Lucy Maud Montgomery: La propuesta de v6b3, inspiró la serie Anne with an E de Netflix, reinterpretando la historia de Anne Shirley, una huérfana imaginativa que llega por error al hogar de los hermanos Cuthbert en Avonlea. Allí construye amistades, enfrenta prejuicios y aprende a forjar su identidad en un entorno rural a principios del siglo XX, mostrando cómo la imaginación y la resiliencia pueden transformar una vida.

5. Hillbilly: Una elegía rural, J.D. Vance: Netflix también adaptó este relato de memorias sobre la vida en comunidades rurales de Estados Unidos, recomendado por Sara Piofer. El libro explora las dificultades económicas, la inestabilidad familiar y el choque generacional en zonas empobrecidas de los Apalaches, siguiendo la historia personal del autor mientras intenta escapar del ciclo de pobreza. La película cuenta las grandes actuaciones con Amy Adams y Glenn Close.

6. El tiempo entre costuras, María Dueñas: Sugerida por Valeria GD, la novela se convirtió en una exitosa serie accesible en Prime Video. Sigue a Sira Quiroga, una joven modista que se ve envuelta en una red de espionaje en la España previa a la Segunda Guerra Mundial. Entre traiciones, identidades falsas y conflictos internacionales, la historia mezcla romance, aventura y drama histórico, con Adriana Ugarte como protagonista.

7. Mensaje en una botella, Nicholas Sparks: Este drama recomendado por Fatima Cepeda Valdés narra un romance nacido de una carta hallada en la playa, dejando al descubierto la historia de un hombre marcado por el duelo y la imposibilidad de dejar atrás el pasado. La trama sigue la búsqueda de respuestas de la mujer que encuentra la carta, y cómo ambos terminan conectando desde sus heridas emocionales. Llegó al cine en 1999 con Kevin Costner y Robin Wright, y ahora la puedes conseguir en Prime Video o en Apple TV.