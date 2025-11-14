Salinas Pliego tendrá que pagar por decisión de la Corte

Además, platican sobre estos temas:

- FinCEN sanciona a 10 casinos en México por lavado de dinero al Cártel de Sinaloa

- Bloquean operaciones de empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Pacífico

- El Mundial y el T-MEC: dos de los grandes temas del primer Expansión Summit Monterrey

- Francia clasifica al Mundial, Portugal espera una jornada más