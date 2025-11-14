Este viernes, Mónica Alfaro, Eréndira Reyes y Tlatoani Carrera te cuentan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó los recursos relacionados con las deudas fiscales de Grupo Salinas y Elektra, de Ricardo Salinas Pliego, y Grupo Salinas dio aconocer que llevará el caso a instancias internacionales.
Salinas Pliego tendrá que pagar por decisión de la Corte
Los ministros de la SCJN desecharon los amparos que promovió Grupo Salinas. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 14 noviembre 2025 05:58 AM
Publicidad
Además, platican sobre estos temas:
- FinCEN sanciona a 10 casinos en México por lavado de dinero al Cártel de Sinaloa
- Bloquean operaciones de empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Pacífico
- El Mundial y el T-MEC: dos de los grandes temas del primer Expansión Summit Monterrey
- Francia clasifica al Mundial, Portugal espera una jornada más
Publicidad
Newsletter
Publicidad