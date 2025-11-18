Publicidad

Aerolíneas mexicanas cederán espacios del AICM a compañías de Estados Unidos

El objetivo es atender las preocupaciones de competencia y asegurar que ningún operador quede en desventaja. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 18 noviembre 2025 07:40 AM
Aerolíneas mexicanas liberarán slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entre los temas del Expansión Daily de este 18 de noviembre. (Fotoarte: Expansión)

Este martes, Mónica Alfaro e Ivet Rodríguez te cuentan todo lo que debes saber sobre la confirmación de que las aerolíneas mexicanas liberarán slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para empresas de Estados Unidos, mientras se acusa a nuestro país de cancelar ilegalmente servicios estadounidenses.

Además, hablan sobre otros temas importantes:

- Reguladores buscan modificaciones al sistema financiero en beneficio de los consumidores

- AI slop, el spam que asfixia a internet

- Oriente del Valle de México es el más afectado por hundimientos

- Énestas, la empresa mexicana que lleva gas natural a donde los ductos no llegan

