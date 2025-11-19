Publicidad

Trump cierra 2025 con menos detenciones en la frontera en 50 años

Se registró una reducción de 80% en la detención de migrantes. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 19 noviembre 2025 07:22 AM
Las detenciones de migrantes durante el segundo periodo del mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre los temas de este episodio del Expansión Daily. (Fotoarte: Expansión )

Este miércoles, Puri Lucena y Fernando Guarneros hablan sobre la caída en el número de detenciones de migrantes en la frontera de México con Estados Unidos, ya que 2025 es el año fiscal con menos encuentros de este tipo en 50 años.

También comentan estos temas:

- Padrón telefónico choca con plan de conectividad y arriesga a migrantes

- México pierde músculo industrial y preocupa que la capacidad ociosa se pierda

- Ola de inversionistas mexicanos transforma el mercado inmobiliario madrileño

- Gobierno presenta Mundial Social; va por 74 torneos, rescate de canchas y récords

