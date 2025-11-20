Publicidad

Corte ordena nuevo pago de Salinas Pliego por 67 mdp

Todavía queda por analizar un caso relacionado con el empresario. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 20 noviembre 2025 07:25 AM
expansion-daily-20-noviembre
La SCJN ordena que el empresario Ricardo Salinas Pliego pague una suma cuantiosa tras encontrar omisiones de pago al SAT de Elektra Milenio. (Fotoarte: Expansión )

Este jueves, Mónica Alfaro y Tzuara De Luna comentan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró infundado un amparo más de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, y ahora deberá pagar más de 67 millones de pesos.

Además, te cuentan sobre otros temas:

- El T-MEC evita un colapso profundo en la cadena textil

- Senado admite errores en reforma telecom y abre puerta a correcciones por T-MEC

- Agricultores rechazan reformas a Ley de Aguas de Sheinbaum; van por cambios

- México alcanza 41,000 mdd de inversión extranjera al tercer trimestre de 2025

- México supera a Canadá y se convierte en el principal destino de las exportaciones de EU

