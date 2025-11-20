Este jueves, Mónica Alfaro y Tzuara De Luna comentan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró infundado un amparo más de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, y ahora deberá pagar más de 67 millones de pesos.
Corte ordena nuevo pago de Salinas Pliego por 67 mdp
Todavía queda por analizar un caso relacionado con el empresario. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 20 noviembre 2025 07:25 AM
Además, te cuentan sobre otros temas:
- El T-MEC evita un colapso profundo en la cadena textil
- Senado admite errores en reforma telecom y abre puerta a correcciones por T-MEC
- Agricultores rechazan reformas a Ley de Aguas de Sheinbaum; van por cambios
- México alcanza 41,000 mdd de inversión extranjera al tercer trimestre de 2025
- México supera a Canadá y se convierte en el principal destino de las exportaciones de EU
