Diabetes baja en México y el impuesto a refrescos suma

El porcentaje de mexicanos con esta enfermedad pasó de 19% en 2012 a 14% en 2022. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 21 noviembre 2025 07:22 AM
expansion-daily-21-noviembre
Los factores que influyeron para que México reduciera cinco puntos porcentuales la población adulta con diabetes. (Fotoarte: Expansión )

Este viernes, Alberto Verdusco, Patricia Tapia y Tlatoani Carrera te cuentan que México dejó de ser el país con mayor prevalencia de diabetes entre los países de la OCDE y rc, y políticas públicas como los impuestos a las bebidas azucaradas ayudan a esta reducción.

Además, te cuentan sobre otros temas:

- La regulación mexicana amenaza a las cadenas farmacéuticas del T-MEC

- Segunda marcha de la Generación Z no logra llegar al Zócalo

- Ya están listos los repechajes para el Mundial

