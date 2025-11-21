Este viernes, Alberto Verdusco, Patricia Tapia y Tlatoani Carrera te cuentan que México dejó de ser el país con mayor prevalencia de diabetes entre los países de la OCDE y rc, y políticas públicas como los impuestos a las bebidas azucaradas ayudan a esta reducción.
Diabetes baja en México y el impuesto a refrescos suma
El porcentaje de mexicanos con esta enfermedad pasó de 19% en 2012 a 14% en 2022. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 21 noviembre 2025 07:22 AM
Además, te cuentan sobre otros temas:
- La regulación mexicana amenaza a las cadenas farmacéuticas del T-MEC
- Segunda marcha de la Generación Z no logra llegar al Zócalo
- Ya están listos los repechajes para el Mundial
