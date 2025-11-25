Este martes, Mónica Alfaro e Ivet Rodríguez te cuentan que en 25 años, se multiplicaron las organizaciones criminales, lo que ha causando una ola de violencia porque sus territorios se sobreponen y amplía sus actividades para obtener ganancias ilícitas.
Las organizaciones criminales se multiplicaron en 25 años
México pasó de tener siete grandes cárteles a 150 organizaciones delictivas. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 25 noviembre 2025 06:13 AM
Publicidad
Además, platican sobre estos temas:
- Reducción de la jornada laboral a 40 horas enfrenta resistencia del 45% de automotrices
- Comercio exterior e hidrocarburos en la mira, SAT rebasa meta para fiscalizarlos
- La adicción a las redes sociales modifica el cerebro
- La Moderna halla terreno fértil para crecer entre macarrones texanos y sopas de letras
Publicidad
Newsletter
Publicidad