Expansión Daily

Las organizaciones criminales se multiplicaron en 25 años

México pasó de tener siete grandes cárteles a 150 organizaciones delictivas. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 25 noviembre 2025 06:13 AM

Este martes, Mónica Alfaro e Ivet Rodríguez te cuentan que en 25 años, se multiplicaron las organizaciones criminales, lo que ha causando una ola de violencia porque sus territorios se sobreponen y amplía sus actividades para obtener ganancias ilícitas.

Además, platican sobre estos temas:

- Reducción de la jornada laboral a 40 horas enfrenta resistencia del 45% de automotrices

- Comercio exterior e hidrocarburos en la mira, SAT rebasa meta para fiscalizarlos

- La adicción a las redes sociales modifica el cerebro

- La Moderna halla terreno fértil para crecer entre macarrones texanos y sopas de letras

