Este viernes, Alberto Verdusco, Eréndira Reyes y Tlatoani Carrera te cuentan que Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia como titular de la Fiscalía General de la República después de varias horas de especulación, y por la noche el Senado aceptó la renuncia y arrancó la convocatoria para elegir al próximo fiscal general.
Senado avala la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general
Ernestina Godoy quedó como fiscal interina en lo que se elige al nuevo titular de la FGR. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 28 noviembre 2025 07:03 AM
Publicidad
También comentan otros temas:
- Economistas: Los grandes aumentos al salario mínimo están llegando a su límite
- Cervecería de Colima retrocede en EU para apuntar a Europa
- Jenni Hermoso cambia la narrativa de la “Liga Exótica” de México
Publicidad
Newsletter
Publicidad