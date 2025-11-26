Este miércoles, Puri Lucena y Lidia Arista hablan sobre la violencia contra las mujeres en América, ya que una de cada cuatro mujeres ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja, y la tasa de prevalencia de este tipo de violencia se ha mantenido prácticamente igual en los últimos 20 años.
1 de cada 4 mujeres en América sufre de violencia
La violencia afecta principalmente a las mujeres más jóvenes en nuestro continente. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 26 noviembre 2025 06:02 AM
También te cuentan sobre otros temas:
- Bajan feminicidios, pero persiste violencia sexual en la CDMX a 6 años de la alerta
- Pese a debilidad económica, las tarjetas de crédito crecen a doble dígito
- Liverpool y Palacio de Hierro llegan al fin de año con menos ventas y más clientes deudores
- HBO Max combate ‘la infidelidad de suscriptor’ con series que enganchan
- FIFA confirma el procedimiento del sorteo final del Mundial 2026
