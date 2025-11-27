Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Expansión Daily

Tres organizaciones aspiran a convertirse en nuevos partidos

Las organizaciones realizan asambleas y reúnen afiliados. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 27 noviembre 2025 08:18 AM

Este jueves, Mónica Alfaro y Patricia Tapia hablan sobre las tres organizaciones que quieren conseguir su registro como nuevos partidos políticos nacionales, Somos México, Construyendo Sociedades de Paz y México tiene Vida, y los avances que han logrado para cumplir los requisitos.

Publicidad

Además, explican estos temas:

- Banxico recorta estimación para el PIB a 0.3% este año; mantiene 1.1% para 2026

- Nueva moneda de un peso circulará en diciembre; de 2 y 5 pesos van en 2026

- Hacienda lanza plan para formalizar ahorro, pagos y seguros

- México rompe el equilibrio del T-MEC por flujo de acero no norteamericano

- Solo tres datos bastan para estafarte online

- México, la mejor selección femenina de Flag Football en el mundo

Publicidad

Tags

Podcast Partidos políticos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad