Este jueves, Mónica Alfaro y Patricia Tapia hablan sobre las tres organizaciones que quieren conseguir su registro como nuevos partidos políticos nacionales, Somos México, Construyendo Sociedades de Paz y México tiene Vida, y los avances que han logrado para cumplir los requisitos.
Tres organizaciones aspiran a convertirse en nuevos partidos
Las organizaciones realizan asambleas y reúnen afiliados. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 27 noviembre 2025 08:18 AM
Además, explican estos temas:
- Banxico recorta estimación para el PIB a 0.3% este año; mantiene 1.1% para 2026
- Nueva moneda de un peso circulará en diciembre; de 2 y 5 pesos van en 2026
- Hacienda lanza plan para formalizar ahorro, pagos y seguros
- México rompe el equilibrio del T-MEC por flujo de acero no norteamericano
- Solo tres datos bastan para estafarte online
- México, la mejor selección femenina de Flag Football en el mundo
