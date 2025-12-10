Este miércoles, Puri Lucena y Mara Echeverría explican la razón detrás del aumento de gasolineras de Pemex, después de que hace unos años, comenzó a haber estaciones de distintas marcas regionales y hasta internacionales.
Por qué tantas gasolineras vuelven a ser de Pemex
Pemex incorporó más de 100 estaciones en los primeros 10 meses de este año. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 10 diciembre 2025 07:28 AM
También platican sobre otros temas importantes:
- México, entre amagos de Trump por agua y presas en bajos niveles de almacenamiento
- La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz avala arancel a autos chinos, pero advierte freno a la inversión en 2026
- Cetes Directo va por depósitos las 24 horas y 3 millones de usuarios en 2026
- Las tecnológicas ‘siembran’ talento que contratan después
