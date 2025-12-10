Publicidad

Por qué tantas gasolineras vuelven a ser de Pemex

Pemex incorporó más de 100 estaciones en los primeros 10 meses de este año. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 10 diciembre 2025 07:28 AM
En el episodio del Expansión Daily de este miércoles, se analizan las razones de por qué las gasolineras que regresan a Pemex, el amago de Trump de imponer arancel por el Tratado de Aguas, entre otros temas. (Fotoarte: Expansión )

Este miércoles, Puri Lucena y Mara Echeverría explican la razón detrás del aumento de gasolineras de Pemex, después de que hace unos años, comenzó a haber estaciones de distintas marcas regionales y hasta internacionales.

También platican sobre otros temas importantes:

- México, entre amagos de Trump por agua y presas en bajos niveles de almacenamiento

- La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz avala arancel a autos chinos, pero advierte freno a la inversión en 2026

- Cetes Directo va por depósitos las 24 horas y 3 millones de usuarios en 2026

- Las tecnológicas ‘siembran’ talento que contratan después

