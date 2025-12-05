Este viernes, Alberto Verdusco, Selene Ramírez y Tlatoani Carrera comentan que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que no hay ninguna señal de que el T-MEC vaya a tener un freno y que el proceso de revisión avanza conforme a lo previsto.
Ebrard asegura que no hay señales de freno al T-MEC
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que puede dejar expirar el acuerdo o hacer uno nuevo. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 05 diciembre 2025 07:24 AM
También cuentan detalles de otros temas:
- Reducción a 40 horas: el plan gradual que llevará a las empresas a ajustar nóminas y horas extra.
- Tu próximo teléfono ya no tendrá ranura SIM.
- Washington se prepara para el sorteo del Mundial 2026 y la llegada de la presidenta de México.
- La ventaja de ser cabezas de serie, una gran similitud en los últimos campeones del mundo.
