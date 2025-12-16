Publicidad

Revista Digital
Expansión Daily

Los incentivos fiscales y descuentos para 2026

El Paquete Económico 2026 incorpora nuevos incentivos fiscales, estímulos al consumo cultural y medidas de regularización tributaria. De este y otros temas conversamos en Expansión Daily.
mar 16 diciembre 2025 06:56 AM

Este martes, Mónica Alfaro y Mara Echevarría comentan sobre las medidas que entrarán en vigor en 2026 y que buscan dinamizar la economía, atraer capitales al país y ampliar beneficios en sectores como la cultura y el consumo editorial, a partir de los cambios aprobados por el Congreso.

Y más temas como:

- Trump clasifica al fentanilo como "arma de destrucción masiva"

- Especialistas advierten que inseguridad afectará crecimiento económico

- Los clientes morosos se multiplican en departamentales, mientras la banca los mantiene a raya

- Los municipios de México que más elevaron su contaminación en 202

