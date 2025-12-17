Publicidad

Incertidumbre fiscal tras decisión de la Suprema Corte en Caso Grupo Salinas

La resolución de la Suprema Corte en un caso fiscal de alto perfil encendió alertas sobre la seguridad jurídica para otras empresas. De este y otros temas conversamos en Expansión Daily.
mié 17 diciembre 2025 06:49 AM

Este miércoles, Puri Lucena y Tzuara de Luna nos hablan sobre el impacto que una reciente decisión judicial podría tener en casos fiscales pendientes, así como las preocupaciones que han surgido entre organismos empresariales y empresas que operan bajo esquemas especiales de comercio exterior.

Y otros temas de tu interés:

- CNBV revoca licencia de Vector Casa de Bolsa

- México provoca fricciones en el mercado frambuesero de Estados Unidos en la antesala del T-MEC

- DHL dice que no regresaría al AICM mientras crece su negocio en el AIFA

- Las empresas mexicanas sostienen la inclusión mientras las multinacionales frenan

