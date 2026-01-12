Publicidad

Sheinbaum asegura que la independencia y la soberanía de México no está en en negociación

La presidenta de México respondió al amago de su homólogo de EU, Donald Trump, sobre intervenir en México para combatir a los cárteles del narcotráfico, este y otros temas en el Expansión Daily,
lun 12 enero 2026 07:37 AM
expansion-daily-12-enero-2026
La presidenta de México respondió a las recientes declaraciones por parte de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotoarte: Expansión )

Este lunes 12 de enero de 2026, Alberto Verdusco, jefe de información de Expansión, junto a Selene Ramírez, reportera de Tecnología, comparten los más recientes acontecimientos de la agenda internacional que actualmente dicta Estados Unidos tras la intervención en Venezuela.

Además, los otros temas que comparten con los radioescuchas del Expansión Daily, son los siguientes:

- Trump pide limitar tasas de interés al 10% en tarjetas de crédito.

- Accidente del Interoceánico frena su posicionamiento y enfría interés empresarial.

- Con el consumidor a la defensiva, los autoservicios viran a marcas propias.

Estados Unidos Intervención de EU en Venezuela

