Sheinbaum asegura que la independencia y la soberanía de México no está en en negociación

Además, los otros temas que comparten con los radioescuchas del Expansión Daily, son los siguientes:

- Trump pide limitar tasas de interés al 10% en tarjetas de crédito.

- Accidente del Interoceánico frena su posicionamiento y enfría interés empresarial.

- Con el consumidor a la defensiva, los autoservicios viran a marcas propias.

