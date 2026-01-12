Este lunes 12 de enero de 2026, Alberto Verdusco, jefe de información de Expansión, junto a Selene Ramírez, reportera de Tecnología, comparten los más recientes acontecimientos de la agenda internacional que actualmente dicta Estados Unidos tras la intervención en Venezuela.
Sheinbaum asegura que la independencia y la soberanía de México no está en en negociación
La presidenta de México respondió al amago de su homólogo de EU, Donald Trump, sobre intervenir en México para combatir a los cárteles del narcotráfico, este y otros temas en el Expansión Daily,
lun 12 enero 2026 07:37 AM
Además, los otros temas que comparten con los radioescuchas del Expansión Daily, son los siguientes:
- Trump pide limitar tasas de interés al 10% en tarjetas de crédito.
- Accidente del Interoceánico frena su posicionamiento y enfría interés empresarial.
- Con el consumidor a la defensiva, los autoservicios viran a marcas propias.
