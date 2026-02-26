Este jueves, Mónica Alfaro y Fernando Guarneros hablan sobre la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, que propone eliminar a los legisladores plurinominales, reducir el costo de las elecciones y eliminar el PREP, y la postura de la oposición y los aliados de Morena.
Reforma electoral de Sheinbaum: Adiós a 'pluris' y elecciones más baratas
Se presentaron los 10 puntos clave de la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 26 febrero 2026 06:39 AM
Además, comentan otros temas:
- Caída de “El Mencho” generará ahorros en extorsión y seguridad cercanos a 2% del PIB
- En medio de la incertidumbre, estudiantes de Jalisco regresan a clases tras ola de violencia
- México cierra 2025 con IED récord de 40,871 mdd, aunque tropieza al final
- Los lentes inteligentes están de moda, pero enfrenta un reto de ecosistema
- El gobierno presenta convocatoria para financiar a empresas tecnológicas
