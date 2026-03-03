Este martes, Mónica Alfaro y Patricia Tapia hablan sobre el impacto que ha tenido la guerra entre Estados Unidos e Irán, ya que el petróleo subió 6%, el oro tuvo un avance de 0.8% y el dólar se fortaleció.
Petróleo, oro y dólar suben por guerra en Irán
El enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos desató una fuerte reacción en los mercados globales. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 03 marzo 2026 06:51 AM
Publicidad
También comentan estos temas importantes:
- Las remesas caen 1.4% en enero y tienen su peor nivel en 11 meses
- La recaudación de IEPS al tabaco crece 51% y por refrescos 10%, luego de ajustes
- México llegará a revisión de T-MEC con retrocesos en anticorrupción y DH
- El negocio fuera del circuito, ¿por qué Checo Pérez aún es rentable?
Publicidad
Newsletter
Publicidad