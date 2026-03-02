Estados Unidos inicia ataques contra Irán en los que muere el ayatolá Ali Jamenei, la exportación de dispositivos médicos se duplica en cinco años y el tope de rentas se cruza con la informalidad en CDMX, entre los temas que ponen sobre la mesa en el Expansión Daily con Puri Lucena y Selene Ramírez.
Expansión Daily: EU inicia ataques contra Irán en los que muere el ayatola Ali Jamenei
En el arranque de semana, en el Expansión Daily los temas internacionales marcan la agenda. Los ataques de EU e Israel contra Irán cobra la vida de cientos de personas.
lun 02 marzo 2026 07:37 AM
Los temas de este lunes 2 de marzo en el Expansión Daily:
- Estados Unidos tiene sus primeras bajas mientras Irán multiplica sus represalias
- La joya en bruto de México: la exportación de dispositivos médicos se duplica en cinco años
