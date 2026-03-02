Publicidad

Expansión Daily

Expansión Daily: EU inicia ataques contra Irán en los que muere el ayatola Ali Jamenei

En el arranque de semana, en el Expansión Daily los temas internacionales marcan la agenda. Los ataques de EU e Israel contra Irán cobra la vida de cientos de personas.
lun 02 marzo 2026 07:37 AM
expansion-daily-2-marzo-2026
Irán multiplicó este domingo sus ataques de represalia a los países del Golfo y a Israel, tras jurar que vengará la muerte de su líder supremo, Alí Jamenei. (Fotoarte: Expansión )

Estados Unidos inicia ataques contra Irán en los que muere el ayatolá Ali Jamenei, la exportación de dispositivos médicos se duplica en cinco años y el tope de rentas se cruza con la informalidad en CDMX, entre los temas que ponen sobre la mesa en el Expansión Daily con Puri Lucena y Selene Ramírez.

No olvides escuchar un capítulo nuevo de Expansión Daily de lunes a viernes a partir de las 06:00 horas a través de los canales oficiales de Grupo Expansión.

