En este episodio, Alberto Verdusco y Ari Ortega comentan que la propuesta de eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) puede restar certeza al resultado de las elecciones.
Eliminar PREP arriesga credibilidad de elecciones
El Programa de Resultados Electorales Preliminares da certeza sobre los resultados de la jornada electoral. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 27 febrero 2026 07:18 AM
Además, explican otros temas:
- Sheinbaum dice que la violencia por captura de “El Mencho” fue excepcional y que pueden venir al Mundial
- Cancelan Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara por seguridad
- TV Azteca solicitará ir a concurso mercantil para sanear pasivos y finanzas
- Telefónica gana al SAT litigio fiscal de más de 4,000 millones de pesos
- Banxico mejora pronóstico del PIB para 2026 a 1.6%, pero retrasa meta de inflación hasta 2027
- Carstens pide preservar confianza en el sistema financiero en medio de innovación
- Sheinbaum anuncia inversión de Coca-Cola Company por 6,000 millones de dólares en México
