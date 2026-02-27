Eliminar PREP arriesga credibilidad de elecciones

Además, explican otros temas:

- Sheinbaum dice que la violencia por captura de “El Mencho” fue excepcional y que pueden venir al Mundial

- Cancelan Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara por seguridad

- TV Azteca solicitará ir a concurso mercantil para sanear pasivos y finanzas

- Telefónica gana al SAT litigio fiscal de más de 4,000 millones de pesos

- Banxico mejora pronóstico del PIB para 2026 a 1.6%, pero retrasa meta de inflación hasta 2027

- Carstens pide preservar confianza en el sistema financiero en medio de innovación

- Sheinbaum anuncia inversión de Coca-Cola Company por 6,000 millones de dólares en México