En este episodio, Alberto Verdusco, Tlatoani Carrera y Ari Ortega hablan sobre las consecuencias de la tensión en Medio Oriente, ya que el precio del petróleo repuntó y esto llevó a que los mercados bursátiles tuvieran fuertes pérdidas y que aumentara el precio del diésel en México, que es el combustible del transporte pesado, con el que se mueven las mercancías y los insumos básicos.
Bolsas se desploman y el diésel sube en México
El conflicto armado en Medio Oriente y el bloqueo del Estrecho de Ormuz provocaron que incrementara el precio del petróleo. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 13 marzo 2026 06:53 AM
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