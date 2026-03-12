Partidos se unen para desechar Reforma Electoral

También comparten los detalles más relevantes de estos temas:

- Reforma electoral fractura hasta partidos: algunos morenistas votan en contra; del Verde, a favor

- Sheinbaum logra acuerdo: gasolina no superará 24 pesos pese al alza global del petróleo

- Irán descarta jugar el Mundial 2026 por guerra con Estados Unidos

- EU investiga a México y otras economías por sobrecapacidad en manufactura

- En Jalisco, Campeche y Nuevo León aún se construyen viviendas de 420,000 pesos

