Expansión Daily

Partidos se unen para desechar Reforma Electoral

Tanto la oposición como los aliados de Morena votaron contra la reforma de Sheinbaum. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 12 marzo 2026 07:12 AM

Este jueves, Mónica Alfaro y Diana Gante explican que el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que son aliados de Morena, y la oposición, integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, votaron en contra de la Reforma Electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum y consiguieron que se desechara.

También comparten los detalles más relevantes de estos temas:

- Reforma electoral fractura hasta partidos: algunos morenistas votan en contra; del Verde, a favor

- Sheinbaum logra acuerdo: gasolina no superará 24 pesos pese al alza global del petróleo

- Irán descarta jugar el Mundial 2026 por guerra con Estados Unidos

- EU investiga a México y otras economías por sobrecapacidad en manufactura

- En Jalisco, Campeche y Nuevo León aún se construyen viviendas de 420,000 pesos

