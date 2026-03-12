Este jueves, Mónica Alfaro y Diana Gante explican que el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que son aliados de Morena, y la oposición, integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, votaron en contra de la Reforma Electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum y consiguieron que se desechara.
Partidos se unen para desechar Reforma Electoral
Tanto la oposición como los aliados de Morena votaron contra la reforma de Sheinbaum. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 12 marzo 2026 07:12 AM
También comparten los detalles más relevantes de estos temas:
- Reforma electoral fractura hasta partidos: algunos morenistas votan en contra; del Verde, a favor
- Sheinbaum logra acuerdo: gasolina no superará 24 pesos pese al alza global del petróleo
- Irán descarta jugar el Mundial 2026 por guerra con Estados Unidos
- EU investiga a México y otras economías por sobrecapacidad en manufactura
- En Jalisco, Campeche y Nuevo León aún se construyen viviendas de 420,000 pesos
