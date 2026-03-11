La Reforma Electoral avanza sin PT y Verde

Además, comentan otros temas:

- Diputados eligen a Aureliano Hernández como nuevo titular de la Auditoría Superior

- El IEPS y la inflación ponen en riesgo a tienditas y elevan los precios 6%

- México se calienta más rápido que el planeta: científicos alertan sobre aceleración del cambio climático

- HEINEKEN, Fundación Azteca y GIZ se unen por la resiliencia climática de México

