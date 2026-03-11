Este miércoles, Puri Lucena y Selene Ramírez cuentan que comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron la procedencia de la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum y la remitieron para su votación en el pleno, con divisiones entre Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.
La Reforma Electoral avanza sin PT y Verde
Los diputados del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México votaron en contra de la iniciativa. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 11 marzo 2026 07:01 AM
Publicidad
Además, comentan otros temas:
- Diputados eligen a Aureliano Hernández como nuevo titular de la Auditoría Superior
- El IEPS y la inflación ponen en riesgo a tienditas y elevan los precios 6%
- México se calienta más rápido que el planeta: científicos alertan sobre aceleración del cambio climático
- HEINEKEN, Fundación Azteca y GIZ se unen por la resiliencia climática de México
Publicidad
Newsletter
Publicidad