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“Plan B” va por revocación de mandato y elección judicial en 2027

También propone recortar el presupuesto de los congresos locales, reducir el número de regidurías y sindicatos y ajustar los salarios funcionarios. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 18 marzo 2026 06:34 AM

Este miércoles, Mónica Alfaro y Ari Ortega hablan sobre el “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque llegó al Senado para que se discuta esta iniciativa y pueda ser votada y explican cuáles son los cambios propuestos.

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Además, comentan estos temas relevantes:

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