Este jueves, Puri Lucena y Tzuara De Luna comentan por qué es importante seguir hablando de equidad y quiénes son las más destacadas del ranking Las 100 mujeres más poderosas de los negocios, que puedes conocer a detalle en la revista Expansión de marzo.
Las 100 mujeres más poderosas de los negocios lideran empresas que suman más de 10 billones de pesos en ventas
Se publicó el ranking de las mujeres poderosas de los negocios 2026. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 19 marzo 2026 06:05 AM
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