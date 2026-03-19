Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Expansión Daily

Las 100 mujeres más poderosas de los negocios lideran empresas que suman más de 10 billones de pesos en ventas

Se publicó el ranking de las mujeres poderosas de los negocios 2026. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 19 marzo 2026 06:05 AM

Este jueves, Puri Lucena y Tzuara De Luna comentan por qué es importante seguir hablando de equidad y quiénes son las más destacadas del ranking Las 100 mujeres más poderosas de los negocios, que puedes conocer a detalle en la revista Expansión de marzo.

Publicidad

También cuentan todo lo que debes saber sobre otros temas:

- Mercados se desploman mientras la guerra contra Irán compromete la energía regional

- Equipos técnicos de México y EU entran en acción para revisión del T-MEC

- ABM: Inseguridad frena inversión y crecimiento económico

- México acelera en paridad de género y sube 10 posiciones en el ranking global

Publicidad

Tags

Podcast 100 mujeres poderosas

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad