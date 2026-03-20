Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Expansión Daily

Sheinbaum pide aumentar crédito a pymes

La banca dará más financiamiento a pequeñas y medianas empresas. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 20 marzo 2026 06:59 AM

Este viernes, Alberto Verdusco, Tlatoani Carrera y Luz Elena Marcos cuentan que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los banqueros incrementar a 45% el financiamiento a pequeñas y medianas empresas, durante su mensaje inaugural en la 89 Convención Bancaria.

Publicidad

También cuentan todo lo que debes saber sobre otros temas:

- Sheinbaum propone nueva ley que busca cambiar la forma en la que México invierte en infraestructura

- Seis potencias petroleras están en zonas de guerra y ponen en riesgo 35% del suministro mundial

- Alexis Vega apunta al Mundial 2026 y es la portada de Sports Illustrated México

Publicidad

Tags

Podcast Pequeña y mediana empresa

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad