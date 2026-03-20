Este viernes, Alberto Verdusco, Tlatoani Carrera y Luz Elena Marcos cuentan que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los banqueros incrementar a 45% el financiamiento a pequeñas y medianas empresas, durante su mensaje inaugural en la 89 Convención Bancaria.
Sheinbaum pide aumentar crédito a pymes
La banca dará más financiamiento a pequeñas y medianas empresas. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 20 marzo 2026 06:59 AM
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