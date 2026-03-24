Este martes, Mónica Alfaro y Diana Gante explican que México tiene alrededor de 5 días de almacenamiento de gasolinas y diésel en caso de que no pueda importar combustibles o no haya producción nacional, mientras que otros países tienen hasta 90 días de reservas.
México solo tiene 5 días de reserva de combustibles
Las reservas de gasolina y diésel permiten estar preparados ante situaciones de riesgo en el suministro energético. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 24 marzo 2026 06:13 AM
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