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Expansión Daily

México solo tiene 5 días de reserva de combustibles

Las reservas de gasolina y diésel permiten estar preparados ante situaciones de riesgo en el suministro energético. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 24 marzo 2026 06:13 AM

Este martes, Mónica Alfaro y Diana Gante explican que México tiene alrededor de 5 días de almacenamiento de gasolinas y diésel en caso de que no pueda importar combustibles o no haya producción nacional, mientras que otros países tienen hasta 90 días de reservas.

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Además, comentan estos temas relevantes:

- La baja inversión en infraestructura pública impacta en salud, educación y otros derechos

- El 16% de las viviendas en México se renta, en un mercado que avanza hacia la formalización

- Nvidia apuesta a los robots como el próximo gran negocio de la IA

- Las primeras obras del nuevo modelo de infraestructura de Sheinbaum serán carreteras en el norte de México

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