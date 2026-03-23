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Expansión Daily

Hacienda va con todo, activa subsidios a gasolinas y sube el del diésel por guerra en Irán

El Podcast de Grupo Expansión analiza cómo la guerra en Irán influye en el precio de energéticos, cómo ayudará el Mundial a los micronegocios y los bisontes
lun 23 marzo 2026 07:51 AM
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La fresa mexicana ya enfrenta una investigación en Estados Unidos en un momento clave para la relación comercial de América del Norte, los subsidios a la gasolina, entre los temas del Expansión Daily. (Fotoarte: Expansión )

En el arranque de semana, Alberto Verdusco, jefe de información de Expansión y Patricia Tapia, reportera de Economía, conversan cómo Estados Unidos fija margen preliminar de dumping de 18% a fresa mexicana, un golpe potencial a un mercado de alrededor de 1,000 mdd.

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