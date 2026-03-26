Este jueves, Mónica Alfaro y Alberto Zanela hablan sobre la aprobación de la reforma para reducir las pensiones doradas, así que las jubilaciones o pensiones del personal de confianza no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para el presidente o presidenta del país.
Diputados aprueban la reforma a pensiones
Jubilados de Pemex, CFE y Banobras se manifestaron contra la reforma mientras era aprobada por los legisladores. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 26 marzo 2026 07:23 AM
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