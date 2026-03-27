Este viernes, Alberto Verdusco y Selene Ramírez explican que la guerra en Irán ha provocado el alza del petróleo, así que el gobierno mexicano activó estímulos fiscales a las gasolinas y el diésel, pero esto complica que México logre su meta de disminuir el déficit fiscal.
Guerra aleja a México de su meta de déficit fiscal
Esta es la segunda semana que Hacienda hace descuentos al IEPS para amortizar los incrementos de los combustibles. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 27 marzo 2026 06:53 AM
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