Este jueves, Mónica Alfaro y Diana Zavala explican que el presidente del Parlamento de Irán dijo que Estados Unidos violó parte del acuerdo para el alto al fuego, y el presidente iraní dijo que el cese al fuego en Líbano forma parte de las condiciones esenciales de su país, así que Irán detuvo el tráfico de petroleros a través del Estrecho de Ormuz después de que Israel atacara el Líbano.
Irán vuelve a cerrar el Estrecho de Ormuz
Estados Unidos fue acusado de violar el alto al fuego. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 09 abril 2026 07:06 AM
Publicidad
Además, comentan estos temas:
- A pesar del alto al fuego con Irán, Israel lanza su ataque más violento contra Líbano
- Ganadores y perdedores del IPC de la BMV en medio de la guerra en Medio Oriente
- T-MEC, cooperación en seguridad y defensa de la soberanía, los retos de Velasco al frente de SRE
- Marzo borra 1,726 patrones registrados ante el IMSS
- Senado avala reforma para que haya registro electrónico de las horas trabajadas
- El Servicio Universal de Salud cubrirá las enfermedades con mayor mortalidad en México
Publicidad
Newsletter
Publicidad