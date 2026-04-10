Este viernes, Alberto Verdusco, Tlatoani Carrera y Mariel Ibarra cuentan que el América regresará a jugar al Estadio Banorte después de su remodelación, pero los cambios incluyen los precios de los boletos, ya que el más caro supera los 9 mil pesos, mientras que antes del cierre costaban 1,900 pesos máximo.
Boletos del América en el Estadio Banorte quintuplican su precio
El boleto más caro equivale a casi 29 días de trabajo al salario mínimo. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 10 abril 2026 07:13 AM
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