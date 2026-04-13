El tema del fracking como parte de la estrategia en el sector energético de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, es de los temas que abordan este inicio de semana el jefe de información de Expansión, Alberto Verdusco, y Fernando Guarneros, reportero de Tecnología.
El fracking es la paradoja del viraje energético de Sheinbaum
El gobierno de México está dando un viraje al tema de extracción de gas natural, en el que el tema del fracking, un método que prometió eliminar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, regresa a la escena. Además, la guerra continúa en Irán, porque de nuevoe el presidente de Estados Unidos, ordenó un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz.
Estos son los temas de este lunes 13 de abril:
- Fracking, la paradoja del viraje energético de Sheinbaum: extraer más gas para depender menos
- El sector gasolinero reitera disposición para lograr precio máximo de diésel en 28.28 pesos
- Trump ordena un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz tras el fracaso de las conversaciones con Irán
- EU elimina impuesto a envases de aluminio y 'da aire' a las cervezas en lata
- La CDMX acelera paso rumbo al Mundial 2026: crece Ecobici y rutas de movilidad
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