Este miércoles, Puri Lucena y Patricia Tapia comentan que el Consejo Nacional de la Tortilla advirtió que habrá un ajuste en los precios de la tortilla, de entre 1 y 4 pesos, pero las autoridades dijeron que no había razones para que se diera el incremento, ya que el maíz está en su precio más bajo.
Productores anuncian que subirá el precio de la tortilla
Autoridades aseguraron que no existen incrementos que justifiquen un alza en el precio de la tortilla. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 15 abril 2026 06:39 AM
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