Este jueves, Mónica Alfaro y Eréndira Reyes cuentan que las Afores registraron minusvalías de 417,321 millones de pesos en marzo, con lo que tuvieron el peor mes en su historia y se perdieron las ganancias de este año, a causa de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.
Las Afores tienen su peor mes en la historia por el conflicto en Medio Oriente
A pesar de esta cifra negativa, se ha observado una mejoría en el comportamiento de las plusvalías. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 16 abril 2026 07:05 AM
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Además, dan todos los detalles que debes saber de estos temas:
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