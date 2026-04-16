Las Afores tienen su peor mes en la historia por el conflicto en Medio Oriente

Además, dan todos los detalles que debes saber de estos temas:

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- Recaudación en aduanas cae 13% pese a mayor comercio exterior

- Sheinbaum presenta comité de expertos para definir el futuro del fracking

- Time nombra a Sheinbaum como una de las 100 personas más influyentes del mundo

