Dos personas mueren en tiroteo en Teotihuacán

Luego explican los detalles relacionados con otros temas importantes:

- Automotriz y acero: bajo presión por aranceles de Trump, encabezan diálogo con EU en revisión del T-MEC

- Utilidades de la banca caen 2% por bajas tasas y debilidad económica

- Tim Cook dejará la dirección de Apple; asumirá como CEO John Ternus

- El inglés que no hablan los mexicanos quedó expuesto en un letrero y abre mercado

