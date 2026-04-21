Este martes, Mónica Alfaro y Luz Elena Marcos te cuentan que un hombre disparó en la pirámide de la Luna de Teotihuacán, causando la muerte de dos personas y lesionando a varias más, que tuvieron que ser llevadas a hospitales para ser atendidas.
Dos personas mueren en tiroteo en Teotihuacán
Se registró una balacera en la zona arqueológica, en la que varias personas resultaron heridas. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 21 abril 2026 07:13 AM
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Luego explican los detalles relacionados con otros temas importantes:
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