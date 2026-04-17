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Expansión Daily

Se acerca fin del "impasse" diplomático entre México y España

La presidenta Sheinbaum viajará a España para participar en un foro de líderes progresistas. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 17 abril 2026 07:19 AM

Este viernes, Alberto Verdusco y Tzuara De Luna comentan que el distanciamiento en la relación bilateral entre México y España se acabó con el viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cumbre en Defensa de la Democracia.

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También platican sobre otros temas:

- Subsidios a gasolinas se encaminan a 220,000 mdp y presionar la deuda

- México pierde 1,314 millones de dólares por el mercado ilícito de cigarros

- Con bicicleta gigante y recorrido de centro a sur, CDMX inaugura Ciclovía de Tlalpan este domingo

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